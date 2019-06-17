Бельгийского разведчика уволили по подозрению в шпионаже в пользу России

Офицер военной разведки Бельгии лишился должности за якобы имевшиеся у него связи с российским бизнесом. Сам разведчик заявил, что ему не дали возможности объяснить связь с «олигархом».

«Бельгийская армия объяснила об увольнении офицера, который работал с 2004 года и лишился должности из-за подозрения о шпионаже в пользу России», – сообщает 17 июня La Libre Belgique.

По версии следствия, разведчик был связан с неким российским «олигархом», несмотря на то, что в сферу деятельности бельгийца входил сбор информации об экономике на территории бывшего СССР. Он также имел доступ к секретным сведениям, например, списку граждан Бельгии, занятых в шпионской деятельности. Следователи не смогли доказать связь между уволенным офицером и Россией, однако расследование военной разведки стало основанием для его сокращения.

Напомним, что это не первый раз, когда чиновников и сотрудников разведки в Бельгии подозревают в шпионаже в пользу РФ. Так, в этом году основанием для потери должности главы бельгийской военной контрразведки Клемента Ванденборре стали связи с российской стороной. Ранее бельгийский дипломат стал фигурантом дела о сборе информации для российских спецслужб.





