Россиянин утонул в Таиланде. Купание на пляже было запрещено

Российский турист утонул во время купания на пляже с вывешенным "красным" флагом на востоке Таиланда, сообщает The Thaiger.

Russian tourist drowns in red flag swimming zone in Trat – more at https://t.co/zwRr1uk8LF #Thailand #KohChang #Russian #Drowning

PHOTOS: The Pattaya News | Siam Rath A Russian tourist has drowned at a b... pic.twitter.com/h5O1GQShAq — The Thaiger (@ThaigerNews) 17 июня 2019 г.

"Спасатели на пляже Ко Чанг в провинции Трат на востоке Таиланда обнаружили 55-летнего россиянина плавающим лицом вниз в 300 метрах от берега. Они вытащили его из воды и доставили в госпиталь, где врачи констатировали смерть", – пишет портал. По данным издания, погибшего звали Владимир Антонов, из какого города он отправился на отдых, не уточняется.

Тайское издание отмечает, на пляже в тот день был вывешен "красный" флаг – знак, что купаться там запрещено из-за сильных волн, характерных для сезона дождей.

"О смерти россиянина проинформировано посольство России. На отдых он приехал с 45-летней женой", – уточняет портал.





