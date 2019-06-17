«Лидер Групп» провела день открытых дверей в ЖК «Балканы»

фото предоставлено компанией ГК «Лидер Групп»

16 июня в новом жилом комплексе «Балканы» от компании «Лидер Групп» для дольщиков и будущих покупателей состоялся День открытых дверей.

В мероприятии приняли участие порядка 600 человек, которые собственными глазами увидели, как идет строительство, побывали в будущих квартирах, оценили качество работ, геометрию планировочных решений, познакомились с будущими соседями и просто весело провели время.

По случаю мероприятия с 10 до 18 часов застройщиком была организована большая развлекательная программа с музыкой, конкурсами, призами, подарками и даже специальной чайной церемонией, а самых юных гостей, которым еще нельзя на строительную площадку, развлекала группа аниматоров.

Поскольку в доме ведутся активные строительные работы, для проведения экскурсий специально подготовили типовой 4-й этаж, где у входа в каждую квартиру была установлена информационная табличка с ее подробным описанием: площадью, количеством комнат и их планировкой, номером секции, а также номерами аналогичных квартир на других этажах. Таким образом, на каком этаже и в какой части комплекса ни находилась бы та или иная квартира, на месте экскурсии можно было легко найти абсолютно аналогичную.

Отметим, что «Лидер Групп» одна из немногих строительных компаний, сохраняющих традиции проведения подобных массовых мероприятий для гостей и собственников квартир в своих жилых комплексах.

Более подробную информацию можно узнать в офисах продаж или по телефонам: +7 (812) 336-0-336 и 8-800-333-00-78 (бесплатно на территории РФ).

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