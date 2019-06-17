Подавляющее большинство россиян одобряют стремление подростков поработать

Подавляющее большинство россиян — 83% — одобрили желание подростков начать работать, говорится в результатах опроса Всероссийского центра изучения общественного мнения, опубликованных 17 июня на сайте соцагентства.

«Россияне поддерживают подростков, решивших получить свой первый опыт работы до 18 лет (83%). При этом большинство опрошенных (74%) сами начали работать в подростковом возрасте. Чаще всего это делали мужчины (86%)», — говорится в сообщении ВЦИОМ.

В среднем граждане России получают первую зарплату в 16 лет. Первыми местами работы, согласно опросу, были колхозы и совхозы (14%), заводы и производства (8%) и предприятия в сфере торговли (7%).







80% опрошенных хотели бы, чтобы их несовершеннолетние дети попробовали поработать.

«Главными преимуществами раннего выхода на рынок труда россияне считают следующие возможности: заработать, быть финансово независимым (37%), приобщаться к труду, уважать чужой труд (25%), а также быть занятым — не сидеть без дела "в смартфоне" и не бродить по улице (18%)», — сообщает ВЦИОМ.

Минусов в раннем начале карьеры не видят 31% опрошенных; 16% указывают на нарушение работодателями трудового законодательства и тяжелые условия труда, 11% — на нехватку времени на учебу.