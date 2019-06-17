На фасадах ЖК «ПаркЛэнд» зазеленела листва

предоставлено ГК «Полис Групп»

Строительная готовность ЖК «ПаркЛэнд» составляет 73%. На объекте завершается отделка фасадов: в настоящее время наносится декоративная окраска – листва и ветви деревьев.

Напомним, архитектурное решение внешней части жилого комплекса выполнено по проекту архитектурного бюро «Юкки Тикканена» (Финляндия). За счет природного орнамента здание гармонично вписывается в окружающий пейзаж.

ЖК «ПаркЛэнд» возводится в одной из лучших локаций в Кудрово, рядом с парком Оккервиль в пешей доступности до метро «Ул. Дыбенко». Для жителей комплекса предусмотрен собственный выход в парковую зону.

Кроме фасадных работ на объекте на 100% выполнена установка оконных и балконных блоков, готовность кровельных работ составляет 95%. Продолжается отделка мест общего пользования, установка внутренних и наружных дверей. Готовность этих работ составляет более 50%. Окончание строительства запланировано на 2 квартал 2020 года.

В проекте представлены студии, 1-, 2-,3- квартиры, как стандартных планировок, так и формата евро, в том числе с видом на парк.

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