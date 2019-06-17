От легковушки осталась половина. В двух ДТП на Ставрополье погибли двое и пострадали 16 человек

Два серьёзных ДТП произошло 17 июня в Ставропольском крае. В одно попал микроавтобус, а в другое – рейсовый автобус. Есть погибшие, сообщают местные СМИ со ссылкой на краевое УГИБДД.

Около 2:30 на 249-м километре автодороги Р-217 «Кавказ», по предварительным данным, водитель легкового автомобиля Hyundai потерял управление, выехал на встречную полосу, где врезался в грузопассажирский фургон Volkswagen.

Водитель «Хёндэ» (житель Ставрополья) и его пассажир, находившийся на переднем сиденье, погибли на месте. Еще один пассажир легковушки, а также водитель и восемь пассажиров микроавтобуса были доставлены в больницу.







Около 8 часов на 250-м километре той же трассы столкнулись шесть попутных автомобилей: минивэн «Хонда» с регистрационными знаками Армении, легковушка KIA, рейсовый микроавтобус «Мерседес», выполняющий движение по маршруту Моздок – Краснодар, грузовик «Хёндэ» и два ВАЗ-2112. На кадрах с места аварии видно, что от одной из легковушек осталась половина. По мнению дорожных полицейских, причинами ДТП могли стать превышение скорости и нарушение правил безопасной дистанции.

В общей сложности во всех машинах находились 32 человека. Госпитализированы шесть человек. С различными травмами их доставили в больницу Невинномысска.

Видео: YouTube/stavropol-poisk portal