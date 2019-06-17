Между вантовым и Колтушским на КАД почти на две недели закроют две полосы
Дорожники на 12 дней сузят участок кольцевой автодороги между вантовым мостом и развязкой с Колтушским шоссе. Там будут устранять колейность покрытия проезжей части.
Как сообщает 17 июня пресс-служба ФКУ Упрдор «Северо-Запад», с 17 по 29 июня на участке внешнего кольца с 84-го по 96-й километр, от Большого Обуховского моста до Колтушского шоссе, будет перекрыто движение транспорта по первой и второй полосам и закрыта полоса безопасности. На третьей и четвёртой полосах ограничат скорость до 50 км/ч.
Устранять колейность будут на второй полосе. Генеральным подрядчиком выступает АО «ВАД». Работы на участке будут вестись круглосуточно.
Помимо этого, на КАД ограничено движение:
- с 11 по 22 июня – на внешнем кольце между Таллинским и Московским шоссе;
- с 13 по 18 июня – на внутреннем кольце между проспектом Культуры и дорогой Санкт-Петербург – Матокса;
- с 14 по 22 июня – на внутреннем кольце между Шафировским проспектом и Колтушским шоссе;
- с 15 по 21 июня – на внешнем кольце между Московским шоссе и Софийской улицей;
- с 15 по 25 июня – на внешнем кольце между Софийской и вантовым мостом;
- с 16 по 22 июня – на внутреннем кольце между Мурманским шоссе и Октябрьской набережной;
- с 16 по 24 июня – на внутреннем кольце между Колтушским шоссе и Октябрьской набережной.
Также до осени ограничено движение грузовиков на вантовом мосту. И до 1 июля на севере КАД полностью перекрыт участок внутреннего кольца между Парашютной улицей и проспектом Культуры.