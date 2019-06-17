Между вантовым и Колтушским на КАД почти на две недели закроют две полосы

Дорожники на 12 дней сузят участок кольцевой автодороги между вантовым мостом и развязкой с Колтушским шоссе. Там будут устранять колейность покрытия проезжей части.

Как сообщает 17 июня пресс-служба ФКУ Упрдор «Северо-Запад», с 17 по 29 июня на участке внешнего кольца с 84-го по 96-й километр, от Большого Обуховского моста до Колтушского шоссе, будет перекрыто движение транспорта по первой и второй полосам и закрыта полоса безопасности. На третьей и четвёртой полосах ограничат скорость до 50 км/ч.

Устранять колейность будут на второй полосе. Генеральным подрядчиком выступает АО «ВАД». Работы на участке будут вестись круглосуточно.







Помимо этого, на КАД ограничено движение:

Также до осени ограничено движение грузовиков на вантовом мосту. И до 1 июля на севере КАД полностью перекрыт участок внутреннего кольца между Парашютной улицей и проспектом Культуры.