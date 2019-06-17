Минэнерго РФ заверило в защищенности своих объектов от американских кибератак

Министерство энергетики России отреагировало на статью издания The New York Times, в которой говорилось о том, что спецслужбы США могут осуществить кибератаки на объекты российской энергосистемы.

«Информации об атаках на объекты энергетики в Минэнерго от компаний не поступало», – цитирует 17 июня заявление ведомства «Коммерсантъ».

В Минэнерго подчеркнули, что российские электросети находятся под «высоким уровнем защиты» и «подключены к государственной системе».

В опубликованном 15 июня материале говорилось, что американские спецслужбы якобы могут разместить в российских электросетях вредоносный код, который будет использован для дальнейших атак. Президент США Дональд Трамп раскритиковал газету, обвинив журналистов в «измене». По его словам, у США нет планов осуществлять кибератаки в отношении России.





