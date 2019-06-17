После отдыха на Думской петербуржец оказался на кладбище

Бурная ночь в центре города закончилась для петербуржца посещением кладбища во Фрунзенском районе. Аттракцион с перчинкой обеспечил таксист-частник, которому имел неосторожность довериться мужчина.

Как стало известно «Фонтанке», отдых на Думской житель Парголово решил закончить в три часа ночи 16 июня. Заказывать такси не стал и воспользовался услугами «бомбил». Подбросить согласился смуглый и черноволосый мужчина, земляк рядом с водителем клиента не смутил.

Поездка закончилась на Волковском кладбище. Водитель вместе с товарищем вытолкал пассажира к могилам, отобрали кошелёк с парой тысяч рублей, телефон и банковские карты. Сговорчивости добились, распылив в лицо жертвы перцовый баллончик. Пока незадачливый пассажир тёр глаза, автомобиль уехал.

Как уточнили в ГУ МВД по Петербургу и области, полицейские проводят проверку по факту ограбления. Найти недобросовестных извозчиков будет не так просто. Пострадавший смог вспомнить только чёрный цвет автомобиля и спортивные костюмы, в которые были одеты водитель с товарищем.





