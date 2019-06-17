«Не стоит ждать, что Россия возьмет на себя ответственность». Тереза Мэй хочет встретиться с Владимиром Путиным впервые после Солсбери

Уходящая со своего поста премьер-министр Великобритании Тереза Мэй намерена провести переговоры с российским президентом на саммите G20 в японской Осаке 28-29 июня.

«Если встреча [Путина и Мэй] состоится, то это будет первая встреча на этом уровне после отравления в Солсбери Сергея Скрипаля и его дочери», – сообщает 17 июня газета The Guardian.

Издание указывает, что проведение переговоров – это инициатива британской стороны, и они могут не состояться, если «обе стороны не будут уверены, что встреча будет продуктивной, и общая повестка дня достижима». Кроме того, в Великобритании предполагают, что, возможно, российское руководство будет выстраивать отношения уже с новым премьер-министром, а не с Мэй, для которой японский форум станет последним в этом статусе.

«Не стоит ждать, что Россия возьмет на себя ответственность за дело Скрипалей или одобрит выдачу двух агентов ГРУ для суда в Великобритании», – указывает The Guardian.

На ПМЭФ 2019 Владимир Путин предложил «перевернуть страницу о шпионах и покушениях» между Россией и Великобританией.





