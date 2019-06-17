«Нахимичивший» на балконе в Кудрово лицеист готовился к олимпиаде. К пожару привела неосторожность с реактивами

Старшеклассник, который пострадал при взрыве на балконе в Кудрово, готовился к городской олимпиаде по химии. Так, по крайне мере, объяснили случившееся полицейским.

Как сообщает 17 июня 47news, 16-летний житель Ленобласти учится в известном в Петербурге физико-математическом лицее. Накануне днем он решил подготовиться к олимпиаде по химии, но был неосторожен с реактивами. Произошел пожар, при котором обгорел балкон дома по Областной улице. Пострадал и сам юноша: с ожогами рук, груди и лица он попал в больницу. Состояние любителя науки оценивается как средней тяжести.

Балкон пришлось тушить сотрудникам МЧС.





