Чиновники предложили не считать бедными россиян, имеющих огород и вторую квартиру

Огород и «лишняя» квартира у россиян должны приносить доход — владельцев такой недвижимости предлагают лишить пособий от государства, выплачиваемых малоимущим.

Об этом министерству труда доложили власти восьми регионов, где заработал пилотный проект по снижению уровня бедности: Кабардино-Балкарии, Татарстана, Приморского края, Ивановской, Липецкой, Нижегородской, Новгородской и Томской областей.

Как сообщает 17 июня «Лента.ру» со ссылкой на «Известия», логика чиновников такова: пособие не нужно платить тем, кто может без него обойтись. Лишние деньги стоит направить на помощь действительно нуждающимся. В Ивановской области из числа получателей госдотаций предлагают вычеркнуть «ленивых» бедных: тех, кто не продает и не сдает в аренду вторую квартиру, а также не выращивает продукты питания на своем земельном участке.

Лишить бюджетной поддержки также хотят россиян, отказавшихся устраиваться на работу или развивать подсобное хозяйство по условиям социального контракта; людей с серыми доходами. Не говоря уже о владельцах яхт, снегоходов, больших квартир и другого дорогого имущества.







Напомним, в рамках майских указов президента в восьми регионах с января 2019 года заработал пилотный проект по борьбе с бедностью. Его цель – провести всесторонний анализ причин бедности, а потом на примере пилотных регионов разработать эффективные универсальные механизмы, направленные как на увеличение доходов граждан, так и на снижение бедности.

В феврале премьер-министр Дмитрий Медведев призвал изменить подход к определению уровня бедности в России: измерять в большей степени не доходы человека, а расходы — «как это стараются делать во всем мире».