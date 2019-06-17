По сценарию Disney. В Петергофе у военного пенсионера похитили далматинца

Полиция расследует налёт на квартиру в Петродворцовом районе Петербурга. Двое бородачей лишили хозяина самого дорогого – двухлетней породистой суки Мари.

По данным «Фонтанки», в ночь на 17 июня в полицию с заявлением обратился военный пенсионер 44 лет, живущий на улице Жарновецкого в Петергофе. Он рассказал, что его квартиру навестили налётчики, повторившие сценарий диснеевского анимационного фильма «101 далматинец».

Размаха Круэллы Дэ Вилл не хватило, и единственной похищенной стала собака породы далматин Мари. Из щенячьего возраста она вышла: по словам хозяина, его питомице уже исполнилось два. След похитителей ищут. Потерпевший описал их как бородатых и высоких крепышей за 30 лет.

В ноябре 2017 года полицейских озадачили кражей щенка карело-финской лайки. Собаку удалось отыскать за несколько дней.





