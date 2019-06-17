Уехавшие на Украину бывшие жители Крыма захотели российское гражданство. За паспортами обратились более 100 человек

Группа бывших жителей Крыма и Севастополя подала первые заявления на получение российского гражданства. Рассмотрение документов и принятие решений займет до трех месяцев

«На данный момент в территориальные органы МВД России с соответствующими заявлениями обратились 125 человек», — сообщает 17 июня ТАСС со ссылкой на пресс-службу МВД России.

В министерстве отметили, что до настоящего времени миграционные подразделения МВД еще не выдавали российские паспорта по таким заявлениям.

В начале мая президент России Владимир Путин подписал указ, упростивший получение российских паспортов для отдельных категорий граждан Украины. В частности, он касается тех украинцев, которые родились и проживали в Крыму, но уехали с полуострова до 18 марта 2014 года, когда, по итогам референдума, республика вошла в состав России.

В связи с этим МИД Украины выразил протест. Замминистра по вопросам временно оккупированных территорий Юрий Грымчак предлагал лишать украинского гражданства тех, кто принял российское, а также звучали предложения лишать эту категорию граждан пенсий и социальных выплат.





