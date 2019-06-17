В Металлострое топ-менеджер Сбербанка подарила преступникам Land Cruiser за 5 млн

Оставленный без присмотра новый японский внедорожник не дождался хозяйку в Колпинском районе Петербурга. Пропажа ударила по карману – ущерб составил почти пять миллионов рублей.

Как стало известно «Фонтанке» 17 июня, чёрная Toyota Land Cruiser 2018 года выпуска была оставлена на Полевой улице, 26, в посёлке Металлострой ещё 8 июня. Руководитель отделения Сбербанка вернулась за ней через восемь дней и нашла парковочное место опустевшим.

Машина застрахована, но дополнительными охранными системами не оборудована. Штатная сигнализация препятствием для угонщиков не стала. Вместе с внедорожником им достались 100 литров бензина. Автолюбительница в качестве ущерба указала 4,9 млн рублей. Возбуждено уголовное дело о краже, полицейские изучают записи с камер видеонаблюдения.





