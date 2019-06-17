В Петербурге квартирные воры вынесли чужое золото в ведре

Квартиру обворовали во Фрунзенском районе Петербурга, пока хозяйка жила на даче. Выносили похищенное через окно и в ведре.

Как стало известно «Фонтанке», 16 июня в 12 отдел полиции пришла с заявлением жительница дома №37, корпус 2, по улице Пражской. Женщина 52-х лет жила девять дней на даче, а когда вернулась, то ее ждал неприятный сюрприз в виде обворованной квартиры. Из трешки на первом этаже унесли три пары золотых сережек, браслет и кольцо. Не погнушались домушники даже порванной цепочкой. А также нашли кошелек с 50 тысячами рублей в тумбочке под телевизором. Для инженера завода общий ущерб в 150 тысяч оказался значительным.

В поисках возможных свидетелей полицейские обошли соседей. И не зря. Жительница этого же дома рассказала, что поздно вечером 14-го числа, развешивая белье на балконе, она обратила внимание на плешивого мужчину. Тот стоял под окнами квартиры на первом этаже, подставив ведро, словно что-то принимая. Вдаваться в подробности петербурженка не стала и о подозрительном незнакомце с тарой никуда не сообщила.





