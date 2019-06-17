СМИ: Минобороны завершило испытания «Ночного суперохотника» в Сирии

В России завершили испытания модернизированного вертолета Ми-28НМ под названием «Ночной суперохотник». С начала года вертолет проверили в условиях горной и пустынной местности в Сирии, пишет 17 июня РБК со ссылкой на «Известия».

По данным издания, Ми-28НМ является модернизированной версией боевого ударного вертолета Ми-28Н «Ночной охотник», предназначенного для поиска и уничтожения танков, бронированной и небронированной техники, пехоты противника и малоскоростных воздушных целей. Замминистра обороны Юрий Борисов отмечал, что облик Ми-28НМ в значительной степени отличается от его предшественника, его функциональность улучшена.

Главное преимущество Ми-28НМ получил за счет радиолокационной станции Н025Э, радар которой расположен над винтом. Это дает возможность вести круговой обзор, а также получать радиолокационное изображение местности, оставаясь в засаде. Также «Ночной суперохотник» получил двигатель с современной системой, которая может регулировать работу двигателя в полете.

В мае президент России Владимир Путин поручил к 2028 году поставить в войска 100 модернизированных Ми-28НМ. Как отмечал Путин, парк вертолетов армейской авиации необходимо оперативно дооборудовать современными бортовыми комплексами обороны и оснастить новейшими средствами поражения увеличенной дальности.





