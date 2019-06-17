В Купчино пенсионерка заявила об изнасиловании. Обидчик — вдвое моложе

Гость Петербурга своеобразно отблагодарил за радушие приютившую его хозяйку. Разница в возрасте не смутила, обуздать инстинкты мужчина не смог.

Как стало известно «Фонтанке», помощи полиции 69-летняя жительница Софийской улицы запросила в половине четвёртого вечера 16 июня, не справившись с посторонним в квартире. 35-летнего гражданина Узбекистана она пригласила сама, но мужчина быстро почувствовал себя как дома и набросился на хозяйку. По её словам, отбиться от него не удалось.

Иностранец задержан на двое суток. Его фривольное поведение в гостях уложили в уголовное дело об изнасиловании.





