В Аргентине полностью восстановили подачу электричества после сбоя, затронувшего 48 миллионов человек

Электроснабжение в Аргентине полностью восстановлено после масштабного сбоя, который затронул не менее 48 миллионов человек. Об этом 17 июня сообщается на сайте компании-оператора Edesur.

Электричество подали всем потребителям накануне, 16 июня, в 17:40 по местному времени (23:40 мск). В компании предупредили, что могут возникать точечные случаи отключения света, над устранением которых работают специалисты.

Аргентинская компания Edenor также сообщает о полном восстановлении электроснабжения. В Уругвае, по данным на 18:30 по местному времени (00:30 мск 17 июня), подачу электричества восстановили на 98,5%.

Массовое отключение электричества произошло накануне после семи часов утра по местному времени. Блэкаут затронул 48 млн человек в Аргентине и Уругвае. В обеих странах было остановлено движение поездов. По данным СМИ, сбой захватил также юг Бразилии и несколько городов в Чили.

По данным Edesur, отключение света произошло из-за сбоя в системе транспортировки между двумя электростанциями на побережье Аргентины.





