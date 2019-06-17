Глава Дагестана Васильев госпитализирован в Москве с воспалением легких

Глава Дагестана Владимир Васильев попал в больницу в Москве, собщает пресс-служба регионального правительства.

«Глава Дагестана Владимир Васильев находится на лечении в Москве, где госпитализирован с диагнозом «воспаление лёгких»», — говорится в заявлении, сделанном вечером 16 июня.

Обязанности главы региона исполняет председатель республиканского правительства Артем Здунов.

Напомним, Владимир Васильев возглавил Дагестан — сначала как и.о. — в октябре 2017 года. Васильев — силовик, много лет проработал в милиции. Во время захвата театрального центра на Дубровке в Москве был заместителем руководителя штаба по освобождению заложников.





