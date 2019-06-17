Власти обсудят новый критерий для изъятия земель у фермеров

Государство может поставить под контроль состояние сельскохозяйственной земли: вице-премьер Алексей Гордеев поручил рассмотреть вопрос о введении нормы плодородия и паспорта для каждого участка. Минсельхоз инициативу поддерживает.

С инициативой усилить контроль государства за состоянием земель сельхозназначения и плодородием почв выступила «Опора России». Она разработала и 31 мая направила курирующему сельское хозяйство и аграрную промышленность вице-премьеру Алексею Гордееву поправки в закон «О государственном регулировании обеспечения плодородия земель сельскохозяйственного назначения». Разработку законопроекта, с которым 17 июня ознакомился РБК, подтвердили в комитете по сельскому хозяйству «Опоры России».

В письме вице-премьеру президент «Опоры России» Александр Калинин поясняет, что поправки разработаны для решения задач, которые были поставлены в президентском послании Федеральному собранию в феврале 2019 года, а именно — стимулировать создание и внедрение передовых отечественных агротехнологий, чтобы конкурировать на растущем продовольственном рынке, максимально использовать природный потенциал территорий для наращивания производства экологически чистых продуктов и развития органического земледелия.

Для «повышения эффективности» сельского хозяйства «Опора России» предлагает ввести паспортизацию для каждого участка земли сельхозназначения. В паспорте будет информация о плодородии земель и его изменении в процессе использования земельного участка.







Оформлять такой паспорт должны будут владельцы сельхозугодий, землепользователи и арендаторы земель, где производится сельхозпродукция. Для личных подсобных хозяйств, сельскохозяйственных потребительских кооперативов, а также крестьянских и фермерских хозяйств он не потребуется.

Срок действия паспорта — пять лет, при переходе права собственности на землю он будет переоформляться. Владельцы земли «в уведомительном порядке» должны будут направлять документ в Минсельхоз и Россельхознадзор, при необходимости — в Росреестр.

Соблюдение требований по обеспечению плодородия и охране земель может стать критерием или условием для предоставления сельхозпроизводителю господдержки, поясняют авторы инициативы.