Вечер перевёртышей: отдых под прицепом, месиво на КАД и поездка вверх ногами

Несколько аварий с переворотом случились вечером 16 июня в Петербурге и его окрестностях. Есть пострадавшие.

На Московском шоссе около Ульяновки с дороги съехал ВАЗ с прицепом, и последний опрокинулся. Никто не пострадал. «Мы неправильно распределили груз [в прицепе], – объясняет участник аварии Георгий в группе «ДТП и ЧП Санкт-Петербург» «ВКонтакте». – Но все обошлось! Благо, не быстро ехали».

Грузовой фургон лёг на бок на внешнем кольце КАД у развязки с Сергиево. Очевидцы оказали пострадавшим первую помощь. «Двое пострадавших. У первой, вероятно, ушиб, у второго (водителя «Газели»), скорее, перелом ребер, – пишет в «ДТП и ЧП» Иван. – Бензина вылилось не особо много. Спасибо неравнодушным людям, которые вышли из машин и помогли».







На кадрах с места аварии видно, что повреждены еще два легковых автомобиля. Алёна в комментариях утверждает, что водитель «Газели» не виноват, а «некоторым господам на чёрных машинах хорошо бы поменьше выёживаться и научиться нормально управлять автомобилем».

На проспекте Славы, 51, в среднем ряду легковушка прокатилась на крыше.

«Ехали с небольшой скоростью, мужчина в перевертыше вилял (алкоголем не пахнет, выглядит адекватным), въехал во внедорожник, мотнуло в поребрик, перевернулся и метров 30 проехал на крыше, – рассказывает в той же группе Дина. – Водитель жив, относительно небольшие ссадины. Ехал один. Больше никто не пострадал. Службы приехали минут за 5». Вероятно, мужчину госпитализировали: левая рука у него была в крови, добавляет Дина.

Ещё одна легковушка, BMW X5, вылетела с дороги и, судя по повреждениям, перевернулась около 21 часа на пересечение дорог у посёлков Токсово и Сярьги. По словам очевидцев, в ней ехали мужчина-водитель (он пострадал) и девушка-пассажирка.