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Авто
16.06.2019 22:56
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Спешат успеть: европейцы опустошают американский авторынок секонд-хэнда

Около 30 тысяч классических автомобилей в прошлом году отправились в Европу через американские порты. Одна только калифорнийская транспортная компания West Coast Shipping отгрузила 12 тысяч «винтажных» моделей, притом что новых машин за тот же период прошло через компанию всего 2 тысячи.

Американские классические автомобили настолько популярны в Европе, что продаются там десятками тысяч в год, пишет канадское издание Driving.

Спешат успеть: европейцы опустошают американский авторынок секонд-хэнда

Большинство купленных европейцами автомобилей это чисто американские muscle car, такие как Mustang, Camaro или Corvette. Покупатели из Франции также предпочитают вывозить из-за океана британские спортивные родстеры, которые в самой Британии стоят дороже, чем в США. Особой популярностью пользуются классические микроавтобусы Volkswagen, знаменитые «хиппи-вэны» 60-70 годов.



Европейцы вынуждены торопиться и массово вывозить из-за океана классический секонд-хэнд по нескольким причинам. Одна из них — пресловутые тарифные войны, которые грозят возвести глухую стену между европейским и американским автопромом. Другая причина — неизбежный брексит, который может полностью лишить мир знаменитых британских спорткаров. И третья причина — все более жесткие экологические нормы в самой Европе. Но пока они касаются лишь продажи новых автомобилей и не затрагивают секонд-хэнд и классику, к тому же ввезенную частным порядком.

Поэтому любители Camaro и Corvette, перед которыми маячит реальная опасность лишиться возможности обновлять свои игрушки, спешат опустошить американский Craigslist (продвинутый аналог нашего Avito). Доходит до того, что некоторые покупатели специально нанимают людей в Америке для отслеживания объявлений о продаже и для быстрого реагирования на них.

Больше всего классических автомобилей уходит в Европу из Южной Калифорнии. Причиной тому ровный и теплый климат, а также наличие большого количества богатых интеллектуалов, трудящихся в IT-отрасли и обожающих «прохватить» с ревом на «классике» после долгого дня за компьютером.

 

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