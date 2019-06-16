Дорожное трюкачество. На Крестовском усатый жонглёр встал на пути транспорта

Театральная олимпиада изменила настроение на дорогах Петербурга. Автолюбители глазеют на цирковые трюкачества, не отходя от руля.

Пешехода в шляпе и накладных усах заметили на Крестовском острове вечером 16 июня. Артист в качестве сцены выбрал проезжую часть и устроил представление перед автомобилем. Номер с жонглированием прошёл под весёлую ирландскую музыку.

Несмотря на то, что уличное искусство не вписалось в ПДД, водитель был благосклонен к творчеству и не стал оставлять отзыв, который обычно прилетает пешеходам, потерявшим нужное направление.







На улицах Петербурга встречаются странные персонажи не только во время крупных культурных событий. 5 июня на Вознесенском проспекте возник казак с шашкой. Мужчина нёсся на велоконе и демонстрировал мастерство джигитовки.