Женщина потеряла кота в небе. Авиакомпания «Россия» проводит проверку

После жалобы пассажирки из Хабаровска, которая по пути в Москву потеряла кота, авиакомпания «Россия» проведёт проверку процедур обслуживания рейсов. Об этом заявили в пресс-службе перевозчика 16 июня.

«На основании сообщений в социальных сетях и публикаций в ряде СМИ авиакомпания «Россия» по собственной инициативе проведет дополнительную проверку всех процедур обслуживания рейсов, прибывающих из Хабаровска», — цитирует РБК сообщение авиакомпании.

О пропаже кота в фейсбуке рассказала хозяйка Ирина Мяконьких. 29 мая она летела с питомцем в Москву. В столичном аэропорту Шереметьево женщине выдали пустую переноску.

В авиакомпании «Россия» отметили, что обслуживанием рейсов, а также багажа пассажиров занимается аэропорт. При этом, по версии перевозчика, пассажирка не обращалась в службы аэропорта с сообщением о пропаже.





