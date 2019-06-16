Российский экипаж с гонщиком из Ленобласти стал третьим в одной из самых престижных автогонок

Экипаж российской команды SMP Racing на машине под номером 11 в составе Виталия Петрова (он родом из Выборга), Михаила Алешина (из Москвы) и бельгийца Стоффеля Вандорна 16 июня занял общее третье место в гонке «24 часа Ле-Мана». Петербуржец сошел с дистанции.

Победителями стали две «заводские» машины Toyota TS050 Hybrid. Российская команда на негибридном прототипе BR Engeneering BR1, созданном российскими инженерами совместно с итальянской компанией Dallara, сумела опередить в борьбе за подиум обе машины очень сильной команды Rebellion.

Второй прототип SMP Racing под номером 17 с экипажем в составе москвича Сергея Сироткина, петербуржца Егора Оруджев и француза Стефана Сарразана до финиша добраться не смог.







При этом по итогам квалификации экипаж Сироткина стартовал с третьего места, показав лучшее время среди негибридных автомобилей. Виталий Петров с товарищами стартовал с пятой позиции.

«24 часа Ле-Мана» считается самой престижной гонкой в мировом автоспорте. В ней участвуют автомобили четырех классов: два класса специально созданных «прототипов» LMP1 и LMP2 и два класса спорткаров GTE Pro и GTE Am (профессиональные гонщики и любители). Гонка традиционно стартует в 16 часов по местному времени в субботу и финиширует через сутки, ровно в 16 часов, в воскресенье. Победителем становится та команда, которая за это время пройдет наибольшее количество кругов.

В этом году оба прототипа Toyota TS050 Hybrid, занявшие первое и второе места, проехали за сутки 385 кругов и финишировали с разницей в 16 секунд. Занявший третье место российский экипаж SMP Racing BR1 проехал на шесть кругов меньше.

Видео: YouTube/24 Heures du Mans