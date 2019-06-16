Дэниел Крэйг после операции отрабатывает роль Бонда в гипсе

Британский актёр Дэниел Крэйг восстанавливается после операции и уже приступил к тренировкам для роли Джеймса Бонда.

Как сообщает 16 июня «Газета.Ru» со ссылкой на СМИ, Крэйг, который исполнит главную роль в 25-ом фильме «бондианы», в середине мая перенес операцию из-за полученной на съемках травмы. В течение недели он вернётся к работе.

Травма главного актера не повлияет на дату выхода премьеры, обещают её создатели. Фильм планируется выпустить весной 2020 года. В юбилейной серии снимутся также американский актёр Рами Малек, французская актриса Леа Сейду, британцы Рэйф Файнс и Бен Уишоу.

Травма Крэйга не единственный несчастный случай на съёмках. 4 июня при постановочном взрыве член съемочной группы получил легкое ранение, были повреждены декорации.





