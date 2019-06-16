Российский МИД: Информация США о многомиллионной сделке между РФ и Венесуэлой – попытка очернить нас

Посол России в Каракасе ответил на заявление советника президента США по нацбезопасности Джона Болтона о том, что правительство президента Николаса Мадуро выплатило российской стороне 209 миллионов долларов за «постоянную поддержку».

«Это очередная выдумка, которая, видимо, нужна Болтону, чтобы поддерживать иллюзию того, что Венесуэла представляет собой мнимую угрозу, а виновата в этом, естественно, Россия», – цитирует 16 июня посла Владимира Заемского RT.

По его словам, президент России Владимир Путин уже заявлял, что в последнее время новых контрактов с латиноамериканской республикой не заключалось.





