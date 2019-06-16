Сборная России по гандболу разгромила Словакию в Петербурге в квалификации Евро-2020

В пользу сборной России по гандболу завершился заключительный матч отборочного этапа чемпионата Европы-2020 против Словакии в воскресенье, 16 июня, в Санкт-Петербурге. Россияне выиграли на «Сибур Арене» со счётом 30:20.

Отметим, что с турнирной точки зрения этот матч не имел значения: российская сборная обеспечила выход в финальную часть чемпионата Европы в предыдущей игре с Италией (30:23).

Чемпионат Европы по гандболу пройдет одновременно в трёх странах – Австрии, Норвегии, Швеции – с 9 по 26 января 2020 года. Впервые в турнире будут принимать участие 24 европейские сборные.





