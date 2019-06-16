Два моста через Неву ночью будут разведены дольше обычного

Разводка Дворцового и Благовещенского мостов в ночь с 16 на 17 июня, как и планировалось, будет продлена на 15 минут.

«Мостотрест» на своём сайте уточнил график предстоящей разводки. В нём два изменения относительно обычного графика:

Дворцовый мост – с 1:10 до 2:50 и с 3:10 до 5:10 (вместо 4:55);

Благовещенский – с 1:25 до 2:45 и с 3:10 до 5:15 (вместо 5:00).

Петербург готовится к празднику «Алые паруса». В связи с этим изменяется расписание разводки мостов, а также ограничивается движение транспорта в центральных районах. На Биржевой площади закрыта одна полоса. С 18 июня станет односторонней Дворцовая набережная, а с 19-го – Троицкий мост и Кронверкская набережная. С 18 июня будет закрыта Большая Морская улица, а с 19-го – Адмиралтейская набережная.







Бриг «Россия» с алыми парусами уже можно было увидеть на Неве этим летом – во время репетиций.