«Америка, Запад загоняют огромные деньги». Пензенский губернатор предупредил о фейках после побоища в Чемодановке

Фото: instagram.com/ivan_belozercev_penza

В социальных сетях массово распространяются фейки после массовой драки в Чемодановке, заявил губернатор Пензенской области Иван Белозерцев 16 июня.

«Намеренное желание провокаторов посеять панику среди нашего населения путем вброса откровенно недостоверных данных, выдаваемых за реальные факты, должно быть оценено соответствующими органами. Обманывать наших людей мы не позволим, как не позволим использовать трагедию для раскачивания ситуации и разыгрывания национальной «карты». Наша главная задача – защитить граждан, и мы её выполним», — приводятся слова главы региона на официальном сайте областного правительства.

Сегодня также распространяется в YouTube видео встречи Белозерцева с местными жителями, где губернатор рассуждает о фейках.







«У нас, к большому сожалению, Америка, Запад загоняют огромные деньги на подготовку людей, которые получают оттуда деньги. Они есть в каждом регионе, они есть и у нас. Они [хотят] не решить проблему, а дестабилизировать ситуацию… Много фейков, ложную информацию загоняют сюда. Как они находят телефоны?» — говорит глава региона.