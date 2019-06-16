Наезд на ребёнка в центре Петербурга попал на видео. Мальчик пытался убежать от машины

Таксист не был готов к тому, что на «зебре» может быть пешеход, а тот повёл себя неожиданно.

Как сообщает «Дорожный инспектор» «ВКонтакте» со ссылкой на ОГИБДД по Адмиралтейскому району, по предварительной информации, 16 июня около 14:45 на Лермонтовском проспекте, 21, «Шкода» в зоне регулируемого пешеходного перехода сбила мальчика 2005 года рождения, ученика 8 класса. За рулём машины (на кадрах видно, что это такси), находился мужчина 1994 года рождения, трезвый, со стажем вождения с 2012 года.

Подросток был доставлен в детскую городскую больницу имени Раухфуса в состоянии средней степени тяжести.







На записи камеры наружного наблюдения видно, что машина едет на высокой скорости, а мальчик, заметив её, бросается обратно к тротуару.

Напомним, в ночь на 15 июня в центре города таксист сбил женщину, перебегавшую проезжую часть от прогулочного кораблика. Через несколько часов 86-летняя петербурженка скончалась в ДТП с экскаватором на Ржевке.