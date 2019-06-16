Галина Волчек в больнице. Официальная версия – плановое обследование

Валерий Левитин/Коммерсантъ

Худрук театра «Современник» 85-летняя Галина Волчек госпитализирована в Москве. Источники сообщали об операции, а медики говорят, что обследование – плановое.

Как передаёт 16 июня РБК, по словам директора Центра хирургии имени Вишневского Амирана Ревишвили, сегодня актрису госпитализировали на плановое медицинское обследование, которое продлится несколько дней. Это подтвердила и помощник худрука по литературной части в театре Евгения Кузнецова.

До этого источник РБК, близкий к московскому департаменту здравоохранения, сообщил о том, что Волчек в больнице прооперировали.

Галина Волчек родилась в 1933 году в Москве, актриса театра и кино, театральный режиссёр, педагог, с 1989 года руководит московским театром «Современник», а в декабре 2018 года отпраздновала 85-летие.







В 2016 году актрису госпитализировали с подозрением на пневмонию после перенесенного на ногах гриппа. Тогда также официально заявляли об обследовании.