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Происшествия
16.06.2019 20:15
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Угонщики на трех «КИА» в Петербурге встретились на заправке. Разъехаться им не дали

Сразу троих угонщиков задержали сотрудники полиции в Петербурге. Приятели интересовались одной маркой машин и предпочитали неспешные беседы на заправке. Это их и сгубило, пишет 47news 16 июня.

Сотрудникам ГИБДД поступила информация о подозрительном автомобиле KIA Soul с госномерами Татарстана, двигавшемся по Таллинскому шоссе вечером 12 июня. Машина числилась в угоне. Выехавшие на место полицейские заметили, что её сопровождают KIA Sportage и KIA Rio.

Трио припарковалось на заправке «Газпром нефть» на Московском шоссе. К этому моменту номера машин были проверены, все они оказались угнанными, а их водители знакомыми. Автолюбители встретились на заправке, после недолгой беседы один из них сел за руль и выехал с АЗС. Скрыться ему не дали, машину остановили якобы для проверки документов.

Водителя пригласили в полицейский автомобиль, где на его руках щёлкнули наручники. Двух коллег по угнанным KIA задержали на заправке.



По данным 47news, Soul управлял 42-летний ранее не судимый житель Брянской области. Машина была угнана в конце мая с территории Московского района Петербурга, а принадлежит жителю Татарстана. Баранку Rio крутил 32-летний гражданин Казахстана. Он тоже до этого случая в поле зрения полиции не попадал. Автомобиль был украден в начале мая в Невском районе города. А Sportage увели у дамы из Всеволожска. За его рулём сидел 40-летний житель Казахстана, по всей видимости, брат водителя Rio. Все трое задержаны в рамках возбуждённых уголовных дел по статье «кража».

 

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