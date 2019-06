Болтон обвинил Мадуро в покупке поддержки России за миллионы долларов

Советник президента США по нацбезопасности Джон Болтон рассказал о якобы имевшей место сделке между Венесуэлой и Россией в то время, когда «сотни тысяч венесуэльцев голодали».

«[Николас] Мадуро крайне нерационально использовал ресурсы Венесуэлы. В мае, когда сотни тысяч венесуэльцев голодали, Мадуро выплатил России 209 миллионов долларов за оборонный контракт, чтобы купить ее постоянную поддержку», – написал Болтон 16 июня в своем твиттере.

По его словам, венесуэльцам необходимо «настоящее демократическое руководство», а не «репрессии».

Maduro has grossly mismanaged Venezuela’s resources. In May, while hundreds of thousands of Venezuelans went hungry, Maduro gave Russia $209 million for a defense contract to buy their continued support. Venezuelans want true democratic leadership, not repression.