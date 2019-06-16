Болтон обвинил Мадуро в покупке поддержки России за миллионы долларов

Советник президента США по нацбезопасности Джон Болтон рассказал о якобы имевшей место сделке между Венесуэлой и Россией в то время, когда «сотни тысяч венесуэльцев голодали».

«[Николас] Мадуро крайне нерационально использовал ресурсы Венесуэлы. В мае, когда сотни тысяч венесуэльцев голодали, Мадуро выплатил России 209 миллионов долларов за оборонный контракт, чтобы купить ее постоянную поддержку», – написал Болтон 16 июня в своем твиттере.

По его словам, венесуэльцам необходимо «настоящее демократическое руководство», а не «репрессии».







Maduro has grossly mismanaged Venezuela’s resources. In May, while hundreds of thousands of Venezuelans went hungry, Maduro gave Russia $209 million for a defense contract to buy their continued support. Venezuelans want true democratic leadership, not repression. — John Bolton (@AmbJohnBolton) 16 июня 2019 г.

Болтон воздержался от описания деталей контракта, например не обозначил сроки и то, какие именно вооружения получит Каракас.

Болтон не первый раз обращает внимание на военное сотрудничество между Россией и Венесуэлой. Так, в марте он отметил, что рассматривает российских военных в Венесуэле как прямую угрозу миру. При этом помощник президента РФ Юрий Ушаков заверил, что военные специалисты из РФ находятся там «в рамках нормальных отношений». Ранее об этом заявил и МИД страны. В Совете Федерации подчеркнули, что Россия не собирается создавать военную базу в Латинской Америке. Дональд Трамп, в свою очередь, выразил недовольство своим советником, который, по его мнению, пытается ввязать США в войну в Венесуэле.