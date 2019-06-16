На аукцион выставляют самый последний Saab, собранный уже после банкротства компании

Этот Saab 9-3 Aero будет в ближайшее время продан с аукциона. О существовании машины стало известно только сейчас, когда нынешний владелец завода в Тролльхеттене – китайская компания NEVS – приоткрыл завесу тайны над самой последней партией автомобилей шведской марки.

На самом деле несмотря на то, что официально Saab остановил производство еще в 2011 году, на заводе сохранилось много готовых узлов и деталей, пишет The Drive. Именно из них новые владельцы в декабре 2013 года собрали еще 420 автомобилей.

Последней собранной машиной в этой партии оказался серебристый Saab 9-3 Aero с двухлитровым турбодвигателем мощностью 220 сил и автоматической коробкой передач. Его показали в начале июня 2019 года на ежегодном слете поклонников ушедшей марки Saab Festival 2019, организованном Saab Museum и многочисленными клубами любителей.







Компания NEVS намерена выставить самый последний Saab на аукцион, на какой конкретно, пока не сообщается. Компания так и не смогла вернуть марку к жизни и даже утратила право на бренд, так что продажей «последнего Saab» славная история этого автомобиля могла бы и закончиться.

Но, возможно, мы еще услышим про Saab, хотя вряд ли под этим именем. Другой шведский автопроизводитель Koenigsegg недавно создал совместное предприятие с тем, что осталось от NEVS и завода в Тролльхэттене, для того, чтобы вместе налаживать выпуск «параллельных моделей автомобилей в несколько больших объемах». Судя по всему, речь идет о неких более массовых (и более доступных по цене) вариантах помеси Saab и Koenigsegg с электрической или гибридной силовой установкой.