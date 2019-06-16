Жена израильского премьера заказывала ресторанную еду за счет бюджета. Ее приговорили к большому штрафу

Супруга Биньямина Нетаньяху – 60-летняя Сара Нетаньяху – заказывала еду из ресторанов и пользовалась услугами кейтеринговых компаний несмотря на то, что в резиденции был штатный повар. Ущерб, нанесенный государству Израиль, оценили в 110 тысяч долларов.

«Сара Нетаньяху, жена премьер-министра, была осуждена за коррупцию <...> в рамках сделки о признании вины, которая поставила точку в 4-летней судебной тяжбе. <...> По условиям сделки [между следствием и Сарой Нетаньяху] с жены премьер-министра сняли обвинения в мошенничестве. Нетаньяху была приговорена к выплате 55 тысяч шекелей (около 15 тысяч долларов), а не 359 тысяч шекелей (почти 110 тысяч долларов)», – сообщает 16 июня издание The Jerusalem Post.

Жена премьера признала себя виновной в «умышленном использовании ошибки другого человека» – заместителя генерального директора канцелярии Эзры Сейдофф. Сара Нетаньяху утверждала, что в резиденции нет повара, поэтому необходимо заказывать блюда из ресторанов за счет бюджета, хотя на самом деле это было обманом. Так, по мнению прокуратуры, женщины рассчитывали получить государственное финансирование для заказов блюд из ресторанов. Им удалось заказать еду на более чем 110 тысяч долларов.

Накануне в Верховный суд Израиля поступило ходатайство с просьбой об отмене сделки со следствием в связи со слишком мягкими условиями, однако это требование было отклонено.





