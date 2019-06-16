У Петропавловки легковушка совершила попытку побега с эвакуатора

Небольшой дорожный инцидент в Петербурге 16 июня вызвал ожидаемый резонанс в соцсети: на Петроградской стороне эвакуатор не удержал перевозимый автомобиль.

«Хонда» хотела сбежать с эвакуатора на Кронверкской набережной, но повисла на пороге», – рассказывает очевидец Виктор в группе «ДТП и ЧП Санкт-Петербург» «ВКонтакте».

Этот инцидент послужил поводом для обсуждения особенностей работы представителей этой профессии. «Все бегом эвакуируют, чтобы не застал владелец, от этого и халтура по креплению», – высказывается Алексей. «Видел, как они возле моего дома сначала погружают авто, отъезжают за перекрёсток (за поворот) и потом только закрепляют машину», – делится Владислав.







Неаккуратность может стоить эвакуаторщику дорого. В 2016 году в Кирове «Лада Калина» выпала с платформы и придавила припаркованный Jaguar. Хозяин «Ягуара» оценил стоимость ремонта в 700 тыс. руб. Через некоторое время владелец эвакуатора избил своего неаккуратного работника.

Любопытно, что в Петербурге в 2016 году на той же Петроградской стороне дважды за два месяца отличился один и тот же эвакуатор (по крайней мере, с одним госномером). Сначала выронил «Гольф», а потом – «Ауди».