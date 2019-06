Школа из «Твин Пикса» спустя 30 лет выглядит как в сериале Линча. Теперь её сносят

Школа из сериала Дэвида Линча «Твин Пикс» больше не принимает учеников. Здание, послужившее съёмочной площадкой, готовят к сносу. Об этом пишет Dazed.

Часть сцен сериала «Твин Пикс» снимали в обычной школе, расположенной рядом с городком Фолл-Сити в штате Вашингтон. Судя по снимкам из социальных сетей, интерьеры учреждения не сильно изменились с момента выхода фильма в 90-м году.

Официальное закрытие школы состоялось 15 июня, 5 июля здание снесут. «Эта школа будет жить в нашей памяти вечно. И Норма с Эдом тоже», — пишут ученики школы в твиттере.







Today is the last day of #TwinPeaks High School. It’s doors will shut soon and demolition begins July 5th. Here are a few pictures taken during its final hours by @grrlskout. Thank you for sharing, this high school will live on forever in our memories. So will Norma and Ed. pic.twitter.com/eY4UqUmUrr — Aaron Cohen (@ImoveCar) 14 июня 2019 г.

Sadly, the Washington State location for #TwinPeaks High School will be demolished starting July 5th. pic.twitter.com/GZU5GWKSYT — TWIN PEAKS ARCHIVE (@TwinPeaksArchve) 14 июня 2019 г.

Премьера американского телесериала «Твин Пикс», созданного режиссёром Дэвидом Линчем и сценаристом Марком Фростом, состоялась 8 апреля 1990 года в США. В 2007 году журнал Time включил сериал в число «Лучших ТВ-шоу всех времён».