Аэропорт Болоньи получил Lamborghini Huracan. Он будет ездить впереди самолетов

Аэропорт итальянского города Болонья получил суперкар Lamborghini Huracan для использования в качестве так называемого «аэропорт-такси».

Теперь самолеты, прилетающие в Aeroporto Guglielmo Marconi di Bologna, будет встречать настоящий Lamborghini с оранжевым фонарями на крыше и надписями Follow Me, пишет Autoblog.

«Ламбо» будет провожать прибывшие лайнеры до места стоянки и выводить улетающие на взлетную полосу.

A Hurac?n RWD gets on the runways: it’s called «Follow Me Car», and you can see it at the @BLQairport helping airplanes to takeoff with its new livery designed by Centro Stile Lamborghini. #Lamborghini #HuracanRWD #Bologna #CentroStileLamborghini pic.twitter.com/k4NSeqoURs