Аэропорт Болоньи получил Lamborghini Huracan. Он будет ездить впереди самолетов

Аэропорт итальянского города Болонья получил суперкар Lamborghini Huracan для использования в качестве так называемого «аэропорт-такси».

Теперь самолеты, прилетающие в Aeroporto Guglielmo Marconi di Bologna, будет встречать настоящий Lamborghini с оранжевым фонарями на крыше и надписями Follow Me, пишет Autoblog.







«Ламбо» будет провожать прибывшие лайнеры до места стоянки и выводить улетающие на взлетную полосу.

A Hurac?n RWD gets on the runways: it’s called «Follow Me Car», and you can see it at the @BLQairport helping airplanes to takeoff with its new livery designed by Centro Stile Lamborghini. #Lamborghini #HuracanRWD #Bologna #CentroStileLamborghini pic.twitter.com/k4NSeqoURs — Lamborghini (@Lamborghini) 10 июня 2019 г.

Появление необычного аэропортового такси в Болонье неслучайно. По мнению Autoblog, дизайнеры спорткаров Lamborghini явно черпали вдохновение в авиации, да и штаб-квартира находится неподалеку от аэропорта имени Маркони.

Lamborghini не первый раз используются в качестве «служебной машины». Даже в самой Италии можно встретить полицейские Lambo, а уж в таких странах, как Арабские Эмираты, дорожные патрули ездят исключительно на суперкарах типа Bugatti или Pоrsche, и Lamborghini там никого не удивишь. Более того, Lamborghini теперь используют даже в качестве автомобиля для обучения вождению, хотя, конечно, не всякий ученик решится сесть за руль 740-сильного монстра.

Однако в аэропорту спортивные суперкары если и встречались, то в качестве выставочного образца. В Aeroporto Guglielmo Marconi di Bologna, кстати, в качестве рекламных образцов выставлены Lamborghini Urus и Lamborghini Aventador SVJ.