«А любопытство, оно и взрослым присуще». Для лисиц и енотовидных собак «Велес» устроил выпускной

Семь лисиц и четыре енотовидные собаки выпущены в дикую природу волонтёрами центра «Велес» во Всеволожском районе Ленобласти. Об этом зоозащитники рассказали в социальной сети 16 июня.

«Охотничьи инстинкты при них, здоровье крепкое. Человека близко не подпускают. А любопытство, оно отчасти и взрослым лисам присуще», — комментирует одна из сотрудников «Велеса» Ирина.

Для выпуска животных во взрослую жизнь было выбрано специальное место — поля и заваленный валежником лес: «есть где спрятаться, и есть где поохотиться на мышей».







Пять выпущенных лисиц приехали в «Велес» из Череповца в прошлом году. Щенков под своим домом нашла дачница, самки рядом с ними не было, возможно, она погибла. Малышей выхаживали волонтёры.