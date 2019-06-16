Кремль со «сдержанным оптимизмом» относится к политике Зеленского

Пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков заявил, что у властей РФ нет «четкой ясности» о действиях нового украинского лидера, поэтому присутствует «ожидание сдержанного оптимизма».

«Вы знаете, что президент Путин сказал, что для него лучшим критерием будет понять подходы нового президента Украины к основным вопросам повестки дня российско-украинских отношений <...> До сих пор понимания нет, как будет к этому Зеленский относиться. Поэтому Путин занимает такую выжидательную позицию. Но в целом подход позитивный, и ожидания сдержанного оптимизма есть, но четкой ясности, что же будет происходить в Киеве, пока, к сожалению, нет ни у кого», – цитирует 16 июня заявление Пескова ТАСС.

По его словам, главными вопросами между Россией и Украиной остаются «недружественная линия» украинских властей и соблюдение минских соглашений.

Напомним, что Владимир Путин не стал поздравлять нового президента Украины Владимира Зеленского с инаугурацией. Песков тогда отметил, что поздравлять стоит после «урегулирования внутреннего конфликта на юго-востоке Украины, а также с первыми успехами в деле нормализации российско-украинских отношений». При этом российская сторона не отказывается от контактов с Зеленским, однако для встречи президентов в формате «нормандской четверки» есть одно условие – готовность Украины идти на прямой контакт с представителями самопровозглашенных ДНР и ЛНР. Путин назвал своего украинского коллегу «хорошим актером», подчеркнув, что этого мало для управления государством.





