Блэкаут, накрывший две страны, показывают в соцсетях. Без света остались 48 млн человек

Из-за сбоя в системе электроснабжения без света остались жители Уругвая и Аргентины. Об этом сообщает BBC со ссылкой на энергокомпанию Edesur 16 июня.

Массовое отключение электричества произошло после семи часов утра по местному времени. Блэкаут затронул 48 млн человек в Аргентине и Уругвае. В обеих странах остановлено движение поездов.

По данным СМИ, сбой захватил также юг Бразилии и несколько городов в Чили.





