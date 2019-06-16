Пока хозяина нет дома. Кот Бари Алибасова за пару дней заработал 150 тыс. долл.

Сфинкс Чуча, пропавший, но найденный питомец продюсера Бари Алибасова, получил множество предложений о работе.

«Пока искали Чучу, он стал настолько популярен, что всего за два дня с момента его возврата – с 14 по 15 июня – группе «На-На» поступил шквал предложений о съёмках кота в рекламе на общую сумму свыше 150 тысяч долларов», – цитирует 16 июня радиостанция «Говорит Москва» Вадима Горжанкина, представителя Алибасова.

По его словам, котом заинтересовались компании, которые производят корма и аксессуары для животных, а также парфюмерный бренд, оператор систем видеонаблюдения и детективное агентство. Почти на все предложения представители Алибасова согласились, но окончательное решение примет он сам, когда ему позволит здоровье.







«Единственный заказ, от которого мы отказались, был от компании, производящей средства от облысения для мужчин. Они предлагали Чуче участвовать в рекламе со слоганом "Хватит быть лысым!"» – рассказывает Горжанкин.

Бари Алибасов с 4 июня находится в реанимации, в понедельник будет обсуждаться вопрос о его переводе в обычную палату. Кот был единственным, о ком вспомнил продюсер, когда 10 июня ненадолго пришёл в себя. На реабилитацию родные Алибасова собираются перевезти его в санаторий в Казахстане.

Кота Чучу Бари Алибасов завёл после смерти предыдущего любимого сфинкса. 12 июня стало известно, что Чуча сбежал во время пресс-конференции, проходившей дома у Алибасовых. Семья пообещала крупное денежное вознаграждение тому, кто найдёт Чучу. Как выяснилось, животное приютили в расположенной неподалёку школе кунг-фу. От денег гостеприимные борцы отказались.