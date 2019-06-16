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Общество
16.06.2019 16:55
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Пока хозяина нет дома. Кот Бари Алибасова за пару дней заработал 150 тыс. долл.

Скриншотс instagram.com/chucha_nana
Скриншотс instagram.com/chucha_nana

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Сфинкс Чуча, пропавший, но найденный питомец продюсера Бари Алибасова, получил множество предложений о работе.

 «Пока искали Чучу, он стал настолько популярен, что всего за два дня с момента его возврата – с 14 по 15 июня – группе «На-На» поступил шквал предложений о съёмках кота в рекламе на общую сумму свыше 150 тысяч долларов», – цитирует 16 июня радиостанция «Говорит Москва» Вадима Горжанкина, представителя Алибасова.

По его словам, котом заинтересовались компании, которые производят корма и аксессуары для животных, а также парфюмерный бренд, оператор систем видеонаблюдения и детективное агентство. Почти на все предложения представители Алибасова согласились, но окончательное решение примет он сам, когда ему позволит здоровье.



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

#кот#чуча#котчуча#сфинкс#котсфинкс#канадскийсфинкс

Публикация от Чуча (@chucha_nana)

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Публикация от Чуча (@chucha_nana)


«Единственный заказ, от которого мы отказались, был от компании, производящей средства от облысения для мужчин. Они предлагали Чуче участвовать в рекламе со слоганом "Хватит быть лысым!"» – рассказывает Горжанкин.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

#кот#чуча#котчуча#сфинкс#котсфинкс#канадскийсфинкс

Публикация от Чуча (@chucha_nana)

Бари Алибасов с 4 июня находится в реанимации, в понедельник будет обсуждаться вопрос о его переводе в обычную палату. Кот был единственным, о ком вспомнил продюсер, когда 10 июня ненадолго пришёл в себя. На реабилитацию родные Алибасова собираются перевезти его в санаторий в Казахстане.

Кота Чучу Бари Алибасов завёл после смерти предыдущего любимого сфинкса. 12 июня стало известно, что Чуча сбежал во время пресс-конференции, проходившей дома у Алибасовых. Семья пообещала крупное денежное вознаграждение тому, кто найдёт Чучу. Как выяснилось, животное приютили в расположенной неподалёку школе кунг-фу. От денег гостеприимные борцы отказались.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

«Если бы у меня был такой кот, я бы и не женился вовсе». Помните легендарную фразу из советского мультфильма? Но шутки шутками, а у Бари Алибасова пропал кот. Да всё б ничего, если бы Бари Каримыч, проснувшись после медикаментозного сна, первым делом бы не поинтересовался, как там Чуча? Исторически сложилось так, что Алибасов терпеть не мог домашних животных, особенно кошек. Пока в его жизни не появился кот Арни, породы канадский сфинкс. Это такие лысые коты и кошки, с глазами как у инопланетян. Арни настолько смог влюбить в себя Алибасова, что тот вёл блог от его имени, начисто отождествляя кота с человеком. По словам продюсера, он никого так не любил из людей, как своего кота. И когда тот погиб, задохнувшись при пожаре квартиры, Алибасов месяц не мог прийти в себя, оплакивая кота каждый день. И естественно Алибасову дарили много котов, похожих на Арни, но всё было не то. Пока не появился Чуча. Чучей он стал уже потом, а сначала Алибасов назвал его Барни. Арни-Барни. Ну, вы поняли. Можно только представить, насколько дорог кот для Бари Каримыча. Настолько, что Алибасов-младший назначил вознаграждение в размере 800 тысяч рублей + выступление группы «НА-НА» совершенно бесплатно. Кот пропал 11 июня из квартиры на Мерзляковском переулке после пресс-конференции с 18.00 до 21.00. Не думаю, что кто-то из журналистов прихватил его с собой, перепутав живого кота с мягкой игрушкой. Характер у кота тот ещё. Я смотрел видео @alibasov_nana, где Чуча царапает Алибасова, сдирая кожу в лоскуты. Скорее всего, кот сбежал, и кто-то уже на улице мог утащить кота с собой. Я же хочу, в отличии от #луизабеги, чтобы кот нашёлся. И именно поэтому я публикую этот пост, желая кому-нибудь из моих читателей разбогатеть на 800 тысяч рублей, а Бари Каримычу не умереть раньше положенного, узнав, что кот пропал. И именно поэтому, представители артиста просят всех, кто-то видел лысого кота , сообщить по телефонам группы «На-На»: 8-925-771-08-02, 8-495-691-52-92 или 8-916-360-12-12. А я в свою очередь прошу репостнуть эту публикацию, хотя бы в сториз или в других пабликах. Спасибо! ? #алибасов #кот #котбарни #найтикота #чучанайдись #чуча #нана #успехнеизбежен

Публикация от Писатель Олег Шелепников (@olegshelepnikov)

 

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