Пока хозяина нет дома. Кот Бари Алибасова за пару дней заработал 150 тыс. долл.
Сфинкс Чуча, пропавший, но найденный питомец продюсера Бари Алибасова, получил множество предложений о работе.
«Пока искали Чучу, он стал настолько популярен, что всего за два дня с момента его возврата – с 14 по 15 июня – группе «На-На» поступил шквал предложений о съёмках кота в рекламе на общую сумму свыше 150 тысяч долларов», – цитирует 16 июня радиостанция «Говорит Москва» Вадима Горжанкина, представителя Алибасова.
По его словам, котом заинтересовались компании, которые производят корма и аксессуары для животных, а также парфюмерный бренд, оператор систем видеонаблюдения и детективное агентство. Почти на все предложения представители Алибасова согласились, но окончательное решение примет он сам, когда ему позволит здоровье.
«Единственный заказ, от которого мы отказались, был от компании, производящей средства от облысения для мужчин. Они предлагали Чуче участвовать в рекламе со слоганом "Хватит быть лысым!"» – рассказывает Горжанкин.
Бари Алибасов с 4 июня находится в реанимации, в понедельник будет обсуждаться вопрос о его переводе в обычную палату. Кот был единственным, о ком вспомнил продюсер, когда 10 июня ненадолго пришёл в себя. На реабилитацию родные Алибасова собираются перевезти его в санаторий в Казахстане.
Кота Чучу Бари Алибасов завёл после смерти предыдущего любимого сфинкса. 12 июня стало известно, что Чуча сбежал во время пресс-конференции, проходившей дома у Алибасовых. Семья пообещала крупное денежное вознаграждение тому, кто найдёт Чучу. Как выяснилось, животное приютили в расположенной неподалёку школе кунг-фу. От денег гостеприимные борцы отказались.
«Если бы у меня был такой кот, я бы и не женился вовсе». Помните легендарную фразу из советского мультфильма? Но шутки шутками, а у Бари Алибасова пропал кот. Да всё б ничего, если бы Бари Каримыч, проснувшись после медикаментозного сна, первым делом бы не поинтересовался, как там Чуча? Исторически сложилось так, что Алибасов терпеть не мог домашних животных, особенно кошек. Пока в его жизни не появился кот Арни, породы канадский сфинкс. Это такие лысые коты и кошки, с глазами как у инопланетян. Арни настолько смог влюбить в себя Алибасова, что тот вёл блог от его имени, начисто отождествляя кота с человеком. По словам продюсера, он никого так не любил из людей, как своего кота. И когда тот погиб, задохнувшись при пожаре квартиры, Алибасов месяц не мог прийти в себя, оплакивая кота каждый день. И естественно Алибасову дарили много котов, похожих на Арни, но всё было не то. Пока не появился Чуча. Чучей он стал уже потом, а сначала Алибасов назвал его Барни. Арни-Барни. Ну, вы поняли. Можно только представить, насколько дорог кот для Бари Каримыча. Настолько, что Алибасов-младший назначил вознаграждение в размере 800 тысяч рублей + выступление группы «НА-НА» совершенно бесплатно. Кот пропал 11 июня из квартиры на Мерзляковском переулке после пресс-конференции с 18.00 до 21.00. Не думаю, что кто-то из журналистов прихватил его с собой, перепутав живого кота с мягкой игрушкой. Характер у кота тот ещё. Я смотрел видео @alibasov_nana, где Чуча царапает Алибасова, сдирая кожу в лоскуты. Скорее всего, кот сбежал, и кто-то уже на улице мог утащить кота с собой. Я же хочу, в отличии от #луизабеги, чтобы кот нашёлся. И именно поэтому я публикую этот пост, желая кому-нибудь из моих читателей разбогатеть на 800 тысяч рублей, а Бари Каримычу не умереть раньше положенного, узнав, что кот пропал. И именно поэтому, представители артиста просят всех, кто-то видел лысого кота , сообщить по телефонам группы «На-На»: 8-925-771-08-02, 8-495-691-52-92 или 8-916-360-12-12. А я в свою очередь прошу репостнуть эту публикацию, хотя бы в сториз или в других пабликах. Спасибо! ? #алибасов #кот #котбарни #найтикота #чучанайдись #чуча #нана #успехнеизбежен