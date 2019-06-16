Петербургу обещают в начале рабочей недели погоду для отдыха

Нерабочая обстановка ждёт Петербург в начале трудовой недели. Солнце и отсутствие осадков будут манить из офисов на улицы.

По информации Северо-Западного гидрометцентра, в понедельник, 17 июня, в Северной столице ожидается облачный день, но без осадков. Температура воздуха прогреется до +24 градусов. К ночи столбик термометра опустится до +13.

Ночью и утром 17 июня в Ленинградской области возможны туманы, предупреждает ГУ МЧС.







Сухая погода продержится до четверга, 17 июня. В этот день ожидается небольшой дождь и жара в 27 градусов. Ночью станет прохладнее, синоптики обещают 18 градусов.