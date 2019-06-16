На подъездах к Петербургу растут пробки. Бутылочное горло на КАД заткнула нелепая авария

На въездах в Петербург во второй половине дня 16 июня становится плотнее: в город потянулись дачники.

Судя по «Яндекс.Картам», сложнее всего на севере: плотные пробки образовались на Новоприозерском, Приозерском и Ленинградском шоссе.

На КАД традиционную пробку из-за реконструкции дороги усилила авария. «Горе-водители умудрились устроить затор на кольцевой, которая и так ремонтируется. Внешняя сторона после «Меги Парнас», – пишут очевидцы в группе «ДТП и ЧП Санкт-Петербург» «ВКонтакте». «Я там каждый день езжу! И у меня один вопрос. Как на скорости 10 км в час можно так сделать?» – удивляются в комментариях. И добавляют: «Горе-обочечники».







«Яндекс» в 15:09 зафиксировал здесь «необычно сложную пробку» длиной 10,4 км (внешняя сторона от проспекта Культуры до Выборгского шоссе), в которой можно потерять 42 минуты, что на 28 минут больше обычного.

Пробку видно на узком участке Мурманского шоссе.

На дороге Санкт-Петербург – Псков, как сообщают в «ДТП и ЧП», авария с четырьмя машинами случилась перед посёлком Ящера. «Так называемый паровозик. Пробка начинается почти от Мшинской», – предупреждают очевидцы.

На этой же трассе заторы наблюдается на объездной вокруг Гатчины и на въездах на неё.