Умер музыкант «Машины времени»

скриншот с канала /www.youtube.com/ Irina Berezkina

Скончался барабанщик группы «Машина времени» Сергей Остроумов. Об этом в Facebook сообщил лидер коллектива Андрей Макаревич 16 июня.

Остроумову было 54 года. С 2004 года он выступал в качестве постоянного сессионного перкуссиониста «Машины времени». «Сегодня рано утром Сергея не стало. Всю ночь врачи бились за его жизнь, но вытащить не смогли», — говорится в официальном сообществе музыкантов в соцсети «ВКонтакте».

Сергей Остроумов родился в Альметьевске 4 июля 1965 года. Учился на эстрадно-джазовом отделении Уфимского училища искусств, выступал на отечественных и зарубежных фестивалях, в том числе Jazz Ost West в Нюрнберге и North Sea в Гааге. В 1992-1996 жил в Голландии, а после возвращения в Россию стал одним из самых востребованных барабанщиков Москвы и Санкт-Петербурга. В двухтысячных переехал из Северной столицы в Москву, сотрудничал с Александром Ростоцким, Сергеем Манукяном, Найком Борзовым, Гарри Бартом, Равви Колтрейном, был участником «Трио Евгения Борца». В 2001 году вошел в состав «Оркестра Креольского Танго».





