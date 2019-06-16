Игра медвежат в «песочнице» попала на камеру
В Амурской области фотоловушке удалось заснять семейство медведей. Снимки были выложены в инстаграм специалистами регионального управления по охране животного мира, передает 16 июня «Газета.Ru».
Медвежат заметили в районе подкормочной площадки. При этом неизвестно, сами ли туда пришли детеныши или их привела мать-медведица. Однако, как подчеркивается, медвежатам понравилось там играть.
Очень милое семейство гуляло под камерой фотоловушки в Бурейском районе. Может быть, мама планировала познавательную экскурсию на подкормочную площадку, а может, звери просто шли мимо? В любом случае время детишки провели неплохо. Как и положено малышам их возраста, заинтересовались "песочницей" и даже умудрились ничего не сломать #амурскаяобласть #приамурье #бурейскийрайон #животные #хищники #медведь #детеныш #лето #природа #живаяприрода
По словам специалистов, медвежата заинтересовались «песочницей», хорошо поиграли и ничего не сломали.