Игра медвежат в «песочнице» попала на камеру

В Амурской области фотоловушке удалось заснять семейство медведей. Снимки были выложены в инстаграм специалистами регионального управления по охране животного мира, передает 16 июня «Газета.Ru».

Медвежат заметили в районе подкормочной площадки. При этом неизвестно, сами ли туда пришли детеныши или их привела мать-медведица. Однако, как подчеркивается, медвежатам понравилось там играть.

По словам специалистов, медвежата заинтересовались «песочницей», хорошо поиграли и ничего не сломали.





