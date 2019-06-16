МВД допросило Голунова. Теперь он свидетель, а не обвиняемый

Журналист-расследователь Иван Голунов, с которого следствие сняло обвинения в наркоторговле, дал показания в качестве свидетеля.

«Были проведены следственные действия с участием Ивана, в том числе его допрос в качестве свидетеля по обстоятельствам и событиям, произошедшим с ним», – цитирует 16 июня адвоката Сергея Бадамшина ТАСС.

По его словам, допрос был проведен в рамках дела, по которому журналист проходил обвиняемым. Сейчас этим делом занимается Главное следственное управление столичного главка полиции.





