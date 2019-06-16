На КАД введут маленькое ограничение, но на сложном участке

Очередное ограничение движения на КАД не такое серьёзное, как предыдущие, но вводится оно на том участке, где чаще всего возникают пробки – перед вантовым мостом.

Как сообщает пресс-служба ФКУ Упрдор «Северо-Запад», с 16 по 22 июня на внутреннем кольце между развязками с Мурманском шоссе и Октябрьской набережной будет перекрыта переходно-скоростная полоса на выезде с площадки отдыха для водителей. Четыре основные полосы останутся свободными, но на них будет введено ограничение скорости до 50 км/ч.

Фото: ФКУ Упрдор «Северо-Запад»

Доступ на площадку отдыха, к АЗС «Лукойл», МРЭО ГИБДД № 15, МФЦ и прилегающую территорию будет полностью открыт. Проезд на территорию поста ДПС будет временно ограничен.







На участке переходно-скоростной полосы протяжённостью 623 метра, между 53-м и 54-м километром, будут в круглосуточном режиме устранять колейность. Генеральный подрядчик – ООО «Техносфера Инжиниринг».

Кроме этого, на КАД движение ограничено:

На вантовом мосту до осени ограничено движение грузовиков. А на севере КАД полностью перекрыт участок внутреннего кольца между Парашютной улицей и проспектом Культуры, из-за чего там регулярно собирается большая пробка.